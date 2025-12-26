¼èºà¤ËÎ×¤à¹â»Ô¼óÁê¡á26Æü¸á¸å¡¢¼óÁê´±Å¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï27Æü¤«¤éµÙ²Ë¤ËÆþ¤ë¡£Ç¯Æâ¤ËÅìµþ¡¦ÀÖºä¤Î½°±¡µÄ°÷½É¼Ë¤«¤é´±Å¡¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¸øÅ¡¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò·×²è¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç²á¤´¤¹Í½Äê¤À¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ä½¢Ç¤¸å½é¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£»Å»öÇ¼¤á¤Î26ÆüÍ¼¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¸å¡ÖÎÉ¤¤Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´±Å¡¤ò½Ð¤¿¡£ÅßµÙ¤ß¤Ï1·î4Æü¤Þ¤Ç¤ò¸«¹þ¤à¡£´íµ¡´ÉÍýÂÐ±þ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁá´ü¤Î¸øÅ¡Æþµï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤Ä¾