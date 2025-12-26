¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRIZE¡×¡ÖThe BONEZ¡×¤Ç¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎJESSE¤µ¤ó¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î¤è¤êÁ´¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÅöÌÌ¤Î´ÖµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú RIZE / The BONEZ ¡ÛJESSEÍèÇ¯1·î¤è¤ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¡Ö¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¿À·Ð°µÇ÷¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥Ð¥ó¥É¡¦RIZE / The BONEZ¤ÎVo. JESSE¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ö2026