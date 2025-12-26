乳がん闘病中の元SKE48で声優、タレントの矢方美紀（33）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。リンパ浮腫を発症したことを公表した。矢方はグループ卒業後の18年に乳がんを患ったAYA世代（思春期・若年成人）のがんサバイバー。左乳房全摘出とリンパ節切除手術、抗がん剤治療、放射線治療を経て、現在も治療を受けながら自身のがん体験を発信している。16日には「なんとか年内にリンパ浮腫検査できる、、5年前は大丈夫だったけど