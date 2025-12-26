『第18回MOE絵本屋さん大賞2025』が12月26日（金）に発売される『MOE2月号』（白泉社）で発表された。 【画像】NiziU・MAYAの初の描き下ろし絵本発売 『第18回MOE絵本屋さん大賞2025』は書店の絵本担当者3,000人に聞いた「今、もっとも おすすめしたい絵本」を決定する大会。今回、第1位を受賞したのは、内田有美／文・絵 満留邦子／料理 三浦康子／監修『おせち』（福音館書店）。部門賞では、「新人賞」第1位を押本達希／作