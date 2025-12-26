ËþÂ­¤Ê¥Þ¥·¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Î¶ìÀï¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿(C)Getty Images2025Ç¯¤ÎF1¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀª¤¬¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤¬½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤â¥Î¥ê¥¹¤ÈÊÂ¤Ö7¾¡¤òµó¤²¡¢Á°Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï²¦ºÂ¤³¤½ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾Àï¤ÇÌÔÄÉ¤ò¤ß