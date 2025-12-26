ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ÃË¤ËÏÓ¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢2¿Í¤Ë¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬½ý³²»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25Æü¸á¸å9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼·Èø»Ô¹ñÊ¬Ä®¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢ÃË¤¬¡ÖÁû¤¤¤À¤é»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È60Âå¤ÎÃËÀ­¤ò¶¼¤·¤¿¸å¡¢2¿Í¤¬¤â¤ß¤¢¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ­¤¬¿ÏÊª¤Çº¸ÏÓ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¡¢¸½ºß¤âÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È