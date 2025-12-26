カリフォルニア州ホーソーンでパワーボール宝くじの券を手にする顧客＝2025年8月25日/Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images（CNN）米国の数字選択式宝くじ「パワーボール」の抽選で六つすべての数字が一致し、米国史上2番目となる推定18億ドル（約2800億円）の大当たりを獲得した当選者が現れた。幸運な当選者の身元は当面、匿名が保たれそうだ。当選券はアーカンソー州キャボットのガソリンスタンドで販売されたもので、4、25、31