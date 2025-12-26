「話しかけると気を遣われる」「空気がピリッとする」それは、あなたが“腫れ物扱い”されているサインかもしれません。腫れ物扱いとは、怒らせたくない、刺激したくないという心理から、周囲が距離を取ってしまう状態のことです。本人に悪気がなくても、言動や雰囲気の積み重ねによって、気づかないうちに孤立感を深めてしまうケースもあります。本記事では、腫れ物扱いの意味、腫れ物扱いされる人に共通しやすい特徴、そして関係