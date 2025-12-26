ファーウェイ・ジャパンは12月26日、スマートウォッチとオーディオ商品を中心としたセール販売をECサイトや家電量販店で開始した。期間は2026年1月12日までで、セール対象製品や割引率は店舗によって異なる。セール対象となるスマートウォッチは下記の通り。通常使用で14日間（41mmモデル）／21日間（46mmモデル）程度バッテリーが持つ「HUAWEI WATCH GT 6／6 Pro」直販セール価格が6,120円とお手頃、健康管理も可能「HUAWEI Band