ＮＰＢエンタープライズなどは２６日、来年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」のメンバー３０人のうち、８人を先行して発表した。大谷翔平（米ドジャース）が最優秀選手に輝いた前回大会に続いて代表入りし、東京都内で報道陣の取材に応じた井端弘和監督は、「プレーで引っ張ってほしい」と期待を込めた。大リーグ所属では菊池雄星