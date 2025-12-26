２６日のテレビ朝日「ミュージックステーションスーパーライブ」には、女優の天海祐希が降臨した。主演する劇場版「緊急取調室ＴＨＥＦＩＮＡＬ」の主題歌を歌唱する緑黄色社会の応援ゲストとして登場。曲振りをすると、ファンに混ざってハンズアップするなど超ノリノリだった。演奏後には拍手して、ぴょんぴょんジャンプ。大物女優のかわいらしい姿にネットが沸いた。Ｘでは「曲中に抜かれたノリノリの天海祐希さんが