金利の上昇傾向が続く中、安全性を保ちつつ、よりよい利回りを目指したいと考える方が増えています。そんな中、元本が保証されている個人向け国債や定期預金に注目が集まっています。今回は、個人向け国債「固定5年」と、ネットで預け入れられる銀行の高金利「5年満期定期預金」に焦点を当て、それぞれ10万円を預けた場合、満期となる5年後に受け取れる利息はどの程度違うのか、具体的な金額で比較します。さらに、5年満期を選ぶ理