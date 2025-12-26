言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！お正月やスポーツシーンで聞く言葉も含まれています。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□□ひん□□□がつあい□□□けっ□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：しょう正解は「しょう」でした。▼解説それぞれの言葉に「しょう」を入れると、次のようになります。しょうひん（商品・賞品）しょうがつ（正月）あいし