産婦人科医でタレントの丸田佳奈氏が２６日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演。市販薬と成分や効果が似る「ＯＴＣ類似薬」について患者に追加負担を求める方針が決まったことにコメントした。厚生労働省は２５日、ＯＴＣ類似薬を処方された患者に２０２７年３月から追加負担を求めることを柱とする医療保険制度改革をまとめた。対象は解熱鎮痛剤のロキソニン錠や、花粉症治療に使われる抗アレルギー薬・アレグラ錠など約