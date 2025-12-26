阪神・才木浩人投手（２７）が２６日に兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改に臨み、１億３０００万円アップの２億５０００万円でサイン。年俸２億円到達は球団９人目となった。今季は２４試合に登板し１２勝（６敗）、防御率１・５５で最優秀防御率のタイトルを獲得。２年連続で規定投球回に到達し、４季連続で防御率１点台をマークした。倍増以上となる大幅アップに「球団の方からすごく評価していただいたのでありがたいで