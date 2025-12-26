年末年始の交通や三が日の人出予想、初売りなどの情報をまとめました。【交通】 まずは新幹線です。JR九州によりますと、九州新幹線・指定席の予約は、下りは、あす27日、上りは、1月3日が最も多くピークとなる見込みです。 続いて空の便。航空各社によりますと、鹿児島を発着する便のピークは下りが、あさって28日、上りが、1月3日と4日です。 高速道路はNEXCO西日本によりますときょう26日から1月4日にかけて、県