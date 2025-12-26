2025年も残りわずか。街の皆さんに今年良かったニュースや来年の抱負を聞きました。 （記者）「2025年もいろんなことがありました。街の人は今年どんないいことがあったんでしょうか」 （ダンス大会出場で大阪から）「ダンスの大阪大会があって入賞した、チームで2位」 Q.来年の目標は？ 「全国大会で入賞すること」 （福岡から旅行）「釣りは大漁。メジナ。クロ。30センチ弱くらい」 （横浜から帰省）「（か