官公庁や多くの企業は26日が仕事納めでしたが、26日朝の県内は上空に強い寒気が流れ込み山地では雪が降ったところもありました。 27日朝はさらに冷え込みそうです。 26日朝の霧島・えびの高原です。標高1700メートルの韓国岳は、山肌が真っ白になっていました。 26日朝の最低気温は霧島市牧之原で0.6度、溝辺で1.4度、鹿児島市で3.9度と県内11地点で真冬並みの寒さとなりました。 （登山客）「思ったより寒くて、びっく