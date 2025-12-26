鹿児島労働局によりますと、県内の先月の有効求人倍率は6か月連続で前の月を下回り、9年6か月ぶりに1倍となりました。 人手不足は続いているものの、物価高騰や人件費の上昇を背景に、年間を通して求人を控える傾向が強まりました。 鹿児島労働局によりますと、県内の先月の有効求人数は3万4241人、有効求職者数は3万4259人でした。仕事を求める人1人に対して何人分の求人があるかを示す有効求人倍率は6か月連続で前の月を下回り