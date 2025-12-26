8月の霧島・姶良集中豪雨で被災した人たちへ鹿児島市の警備会社がきょう26日、義援金を贈りました。 義援金を贈ったのは警備会社のALSOKが設立した「公益財団法人ALSOKありがとう運動財団」です。財団では、社会支援事業として福祉活動や被災地へ義援金を贈っています。 26日は、鹿児島綜合警備保障の荒武貞夫社長が塩田知事に50万円の目録を手渡しました。 （鹿児島綜合警備保障 荒武貞夫社長）「被害にあった人たちの生活が少