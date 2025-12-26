この度は栄えある賞をいただきましてありがとうございます。当社は山梨・勝沼の地でワインを造り続けてきて１００年を超えました。世界市場という厳しいレッドオーシャンの中で、これまで多くの造り手が努力を重ね、『甲州』は日本ワインとして挑戦してきました。陶芸家・河井寛次郎の「暮しが仕事仕事が暮し」の魂を素直に受け止めると、その歩みは静かな流れの中で丁寧に積み重ねられてきたものづくりの美しさと重なり