ことしも残すところ6日となった26日、福岡県篠栗町の南蔵院では、新年を迎える準備が行われました。全長41メートル、高さ11メートルの巨大な釈迦涅槃像（しゃかねはんぞう）です。ブロンズ製としては世界最大といわれる涅槃像に積もった1年分のすすを払い、清めました。■訪れた人「寒いと思いながらしました。」「初雪の中、皆さんと一緒に心を込めて掃除をするのはいいと思いました。」今シーズン一番の寒気が