2025年の高知県内の主な出来事や課題を振り返るシリーズ「年末回顧」。12月26日は、10月から12月の出来事を振り返ります。【10月3日：アンパンマンの日】神奈川県の「横浜アンパンマンこどもミュージアム」では、アンパンマンの声を担当している俳優・戸田恵子さんによる絵本の読み聞かせが行われました。【10月17日：秋の風物詩】越知町宮の前公園では、2.5haに150万本のコスモスが満開。【10月19日：四万十川ウルト