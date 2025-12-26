12月の全国高校駅伝の女子で2年連続3回目の優勝を飾った長野東高校駅伝部が26日、在校生に喜びと感謝を伝えました。26日は2学期の終業式に合わせた優勝報告会が感染症対策のためリモートで行われました。長野東は12月21日、全国高校駅伝の女子で1区から一度も首位を譲らず「1時間6分30秒」と歴代2位のタイムで2年連続3回目の優勝を果たしました。田畑陽菜キャプテン「これからも感謝の心を忘れずに応援してくださる方に勇気