政府は26日、災害対応の司令塔を担う新たな組織、防災庁の設置に向けた基本方針を閣議決定しました。2026年11月の発足を目指します。防災庁は、事前防災から復興までを一貫して担う国の新たな組織です。デジタル庁や復興庁と同様、内閣直下の組織とし、首相を補佐する防災大臣のほか副大臣、政務官、事務次官が置かれ、「防災計画」や「災害事態対処」など4つの部局で運営されます。それぞれの部局には、実務の中心となる局長級の