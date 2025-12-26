君島大空が、水野蒼生を迎えた管弦楽形態によるビルボードライブ公演を東阪にて2026年4月より開催する。 （関連：君島大空、ポップしなないで、Nulbarichら手掛ける映像ディレクター 平牧和彦MVで追求する実験的な表現） 水野蒼生は、2018年に老舗名門レーベル ドイツ・グラモフォンからデビュー。大野雄大（Da-iCE）との共演でも話題となった交響型バンドアンサンブルを率いて、君島とのステ