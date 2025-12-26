V・ファーレン長崎は26日、MF加藤大(34)が契約満了で退団すると発表した。加藤は20年に新潟から期限付きで加入。翌年より完全移籍してプレーしていた。ただ昨季は28試合に出場するなど主力で活躍したが、今季はJ2リーグで9試合の出場にとどまっていた。クラブを通じ以下のようにコメントしている。「長崎にはレンタル期間も含め、6年間というとても長い間在籍させていただき感謝しています。本当にたくさんの方々に支えられ