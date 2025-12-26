京都サンガF.C.は26日、アビスパ福岡からGK村上昌謙(33)が完全移籍で加入すると発表した。滋賀県出身の同選手は、大阪体育大から山口に入団。19年の水戸でのプレーを経て、20年より福岡に籍を置いていた。初の関西のクラブでのプレーになる33歳GKは「滋賀県出身の僕が初めて知ったJリーグのチームは京都サンガF.C.でした。スタンドから聞いていた応援歌をピッチから聞けるように、チームの勝利に貢献できるよう、一生懸命頑