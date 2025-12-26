日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 11818( 11215) 6月限25(25) TOPIX先物 3月限 10691( 10112) 日経225ミニ 1月限7662(7662) 2月限 416( 4