日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万円プット 取引高(立会内) SBI証券 2( 2) ABNクリアリン証券 2( 2) ◯5万500円プット 取引高(立会内) SBI証券