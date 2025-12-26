日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 9( 9) 松井証券 5( 5) SBI証券 4( 4) 楽天証券 2(