１２月２６日午後１時４５分ごろの札幌の様子です。ここからわずか１５分で…強い風が吹き始め、雪で視界が真っ白になりました。午後になり、道内各地で急に雪が降り始め、小樽市でもまっすぐ歩くのが困難なほどの雪と風になりました。ＪＲ朝里駅ではホームと線路の境目が見えないほど白くかすんでいました。（石田記者）「非常に強い風が吹いています。風と雪が顔に当たってとても痛いです。雪が巻き上げられて視界も非常に