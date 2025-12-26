9月に第1子の出産を報告した俳優の内山理名（44）が、「子どもと初めての…」と紹介した最近の出来事や、家族で囲んだ食卓を公開した。【映像】内山理名の愛妻料理&家族との日常2021年11月に俳優の吉田栄作（56）と結婚し、2025年9月10日に第1子の出産を報告した内山。Instagramでは、「舞台中期間限定」とつづった愛妻弁当や2人分の料理が並ぶ食卓、「小さい足」と紹介した子どもの写真など、仲むつまじい家族との日常を