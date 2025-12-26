ＮＨＫは２６日、第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦の曲順を発表した。Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが、バンド史上初の大トリを務める。５大ドームツアーを成功させるなど国民的アーティストとなったミセスの快挙にネットが沸いている。ボーカルの大森元貴をもじった「大トリ元貴」のワードでも大盛り上がり。オープニングメドレーのトップバッターでもあり、最初と締めを務めることとなる。Ｘには「大トリ元貴ってこと…？」「