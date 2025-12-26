コスプレイベントに潜入したひょうろくが コスプレ界隈の「暗黙の了解」を調査！ 知られざるリアルが明らかに！？ ＢＳテレ東では12月27日（土）深夜１時から「暗黙の了解教えてください！」を放送！この番組は、とあるカルチャーや独自の文化を形成している界隈の誰も教えてくれない暗黙の了解を実際に突撃することで明らかにしていく内容になっています。今回はコスプレ界にひょうろくが突撃！ひょうろ