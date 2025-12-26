元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で22日に公開された動画に出演。ホワイトソックスへの入団が決まった村上宗隆の契約が「すごくいい」と思う理由を述べた。村上宗隆○2年総額3400万ドルの条件「僕の中ではすごくいいと思ってる」22日、ホワイトソックスとの契約が発表された村上。契約期間は当初の予想よりも短い2年間で、総額3400万ドルとなった。五