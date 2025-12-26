PERSONZが2026年3月18日、約24年ぶりとなるベストアルバム『RELOAD BEST』をリリースすることが発表となった。『RELOAD BEST』には、「Dear Friends」をはじめとする代表曲が当時のオリジナルメンバーで再レコーディングされる予定だ。収録詳細は後日改めて発表される。VAP STORE限定・豪華盤受注予約は 2026年2月11日(水)23:59まで。同アルバムを引っ提げて、全国47都道府県をくまなく回るツアー＜PERSONZ RELOAD TOUR “DISCOVER