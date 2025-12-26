2026年に25周年を迎えるw-inds.──。2024年から新旧織り交ぜたライブを創り上げ、共に歩んできてくれたファン達と一緒に過ごした歴史を丁寧に振り返りながら、25周年に向けての階段をゆっくりと一段ずつ登ってきた今、ついに25周年の時を迎えることになる。こんなにも大切にアニバーサリーイヤーを迎えるアーティストが他にいるだろうか？きっと彼ら以外、居ないだろう。足掛け3年。彼らが大事に周年イヤーに向けて歩んだのは、