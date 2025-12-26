【モデルプレス＝2025/12/26】2026年1月14日から始まる日本テレビ系新水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（よる10時〜）にて主演を務める女優の杉咲花（すぎさき・はな／28）、監督の今泉力哉（いまいずみ・りきや／44）にインタビュー。タイトルの決定をめぐる裏話をはじめ、杉咲には脚本を読んだときの感想、今泉監督には執筆する際に浮かんできたテーマなど裏話についてたっぷりと語ってもらった。【インタビュー前編】