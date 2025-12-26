FOMAREが現在、47都道府県ツアー＜FOMARE “OVER TOUR 25-26”＞を開催中だ。同ツアーの第二弾ゲストアーティストが発表となった。第二弾としてゲストアーティストが発表されたのは、2026年1月31日の出雲公演から2月22日の松山公演まで。SIX LOUNGE、TETORA、Blue Mashなど、FOMAREならではの顔ぶれがラインナップされた。各地公演のチケットは現在各プレイガイドにて発売中だ。3月1日の静岡公演以降のゲストは後日改めて発表され