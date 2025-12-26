【モデルプレス＝2025/12/26】元乃木坂46で女優の山下美月が12月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。乃木坂46の伊藤理々杏とともにクリスマスパーティをしたことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】26歳元乃木坂人気メン、クリスマスの豪華手料理が話題◆山下美月、伊藤理々杏とクリスマス過ごす山下は「昨日は仕事終わりにクリスマスパーティ」とつづり、食卓の様子を投稿。「ずっと前から予約してたスンスンケーキ」と