¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È ´¶¼Õ¤Î½¸¤¤ Sakuraº×2026¡×¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á½é²óÊüÁ÷Æü¤Ç¤¢¤ë¡ÈÇ¦¤¿¤Þ¤ÎÆü¡É4·î10Æü¤ÈÍâ11Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ðÃÎÆ°²è¤â¸ø³«1993Ç¯¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÉý¹­¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á