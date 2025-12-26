2025年11月2日(日)の高知公演よりスタートした小野大輔のライブツアー＜ONO DAISUKE LIVE TOUR 2025 musée＞。ライブタイトルにも冠された『musée』はフランス語で“美術館”を意味し、7thミニアルバムのタイトルともなっている。こちらは、美術館に足を運ぶのが好きで、時間を忘れて延々と鑑賞してしまうという小野自身の趣味とも合致したコンセプチュアルな一枚となっていた。もちろん、今回のライブツアーも“美術館