茺田太郎選手(©OITA F.C) サッカー・J1ファジアーノ岡山に大分トリニータのGK・茺田太郎選手（24）が完全移籍で加入することが決まりました。 茺田選手は2022シーズンに当時J2の大分に加入し、その後J3の長野へ期限付き移籍するとリーグ戦プロ初出場を飾りました。 2025シーズンは大分で開幕から守護神としてリーグ戦29試合(スタメン29試合)に出場。