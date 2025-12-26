トラックにこどもたちの考えたデザインをラッピングする取り組みで、26日、デザインの表彰式が行われました。これは松本市の配送業アルプスウェイが産学官で子供たちの将来を応援する「ジョブキッズしんしゅう」のおしごと体験の一環で募集したものです。トラックのデザイン25作品の応募があり、最優秀賞には松本市の寿小学校6年泉柊花さんのデザインが選ばれました。最優秀賞 泉柊花さん「コンビニから出て来る人は笑顔が多いので