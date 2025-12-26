Insta360と複数のパートナー企業がインキュベートするコンシューマー向けドローンブランドAntigravityが12月18日に発売した、世界初の8K 360°搭載ドローン「Antigravity A1」をフォトレビューにてご紹介します。レビューには、大容量バッテリーを同梱した「インフィニティキット」を使用しました。機体の上下に5.2Kカメラを搭載するコンパクトドローン標準バッテリー装着時の本体重量が249gで、海外の多くの地域で飛行申請が不要