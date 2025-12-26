海上自衛隊の潜水艦用エンジンについて燃費性能の検査で不正が行われていたとして、防衛省は川崎重工業を2.5か月の指名停止処分にすると発表しました。この問題は、川崎重工業が潜水艦用ディーゼルエンジンの燃費性能について検査データを長期にわたり改ざんしていたもので、防衛省による調査の結果、潜水艦の安全性や性能には影響はないものの、エンジン単体では仕様書で要求されている燃料消費率を満たしていなかったことが確認