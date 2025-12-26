秋篠宮ご一家は、戦後80年にあたり、戦時中の子どもたちの姿が描かれた絵画などを展示する展覧会に足を運ばれました。【写真を見る】秋篠宮ご一家が戦時中の子どもたちの姿描いた絵画鑑賞ご夫妻と佳子さま 悠仁さまが「戦後80年」最後の訪問きょう午後4時ごろ、秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、長男の悠仁さまは、東京・板橋区立美術館で開催中の展覧会「戦後80年 戦争と子どもたち」を鑑賞されました。「腕を組んでる