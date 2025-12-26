GENSEN HOLDINGSは、「大江戸温泉物語Premium 恵那峡」と「大江戸温泉物語Premium 志摩彩朝楽」は、12月26日に同時リニューアルオープンした。いずれも旧大江戸温泉物語 恵那峡、旧大江戸温泉物語 志摩彩朝楽で、大江戸温泉物語Premiumシリーズにリブランドした。大江戸温泉物語Premium 恵那峡は、4階に展望風呂を新設し、地下1階の2か所にあった大浴場と露天風呂を1つに統合する。いずれも男女入替制。4階のレストランを全面改装