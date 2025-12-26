通天閣では「干支の引き継ぎ式」。新年を迎える準備が進んでいます。大阪の通天閣で行われたのは、１９５６年から続く年末の恒例行事「干支の引き継ぎ式」。新旧の干支にちなみ、ヘビとポニーが見守る中、恒例のダジャレを盛り込んだ口上が述べられました。（通天閣観光株式会社金森哲朗会長）「本年は何と言っても、大阪・関西万博の盛り上がり！成功するかどうか、日本にとっての『一ダイジャ（一大事）』の中、『巳